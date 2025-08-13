В Красноярском районе экс-глава сельского поселения осужден за воспрепятствование предпринимательству

144

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе сельского поселения Красноярского района. Он признан виновнымпо статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".



Установлено, что в 2021 году осужденный не принял мер к исполнению судебных решений о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.



В 2023 году он же из-за личных неприязненных отношений с директором организации отказал ему в выкупе указанных земельных паев.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.