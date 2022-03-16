В Красноглинском районе на подростка напали бродячие собаки

142

Следственным отделом по Красноглинскому району по факту нападения бродячих собак на 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"16 февраля 2022 года произошло нападение бродячих собак на несовершеннолетнего жителя Красноглинского района города Самара, находящегося на участке местности, расположенном в непосредственной близости от одного из общеобразовательных учреждений. В результате произошедшего молодому человеку был причинен вред здоровью в виде раны кисти руки. Потерпевшему оказана необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Следователями будет дана правовая оценка деятельности организации, на которую были возложены обязанности по организации отлова бродячих животных.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото из открытых источников