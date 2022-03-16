Я нашел ошибку
Главные новости:
Значимой частью выставки станут первые публикации эпосов народов России, переведенные на русский язык, которые сейчас стали историческими артефактами.
В СОУНБ открывается выставка изданий «Картина мира: эпосы народов России»
Всех, кто видел мальчика или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции.
В Самаре полицейские ищут мальчика, не вернувшегося из школы
Глава государства заверил, что несмотря на давление Запада, Россия справится со всеми вызовами.
Дмитрий Азаров принял участие в совещании с Президентом о мерах социально-экономической поддержки регионов
Жители региона обратились по вопросам получения социальных выплат, оформления больничных листов, качества жилищно-коммунальных услуг и др.
Ольга Гальцова провела прием граждан
Водитель легкового автомобиля оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля.
Спасатели работали на месте столкновения грузовика с автомобилем "Волга" в Сызранском районе
Возбуждено уголовное дело.
В Красноглинском районе на подростка напали бродячие собаки
Важно, чтобы дети и подростки осознавали, насколько важна поддержка для людей, находящихся вдали от дома, тех, кто днем и ночью несет свою службу.
Школы Самары присоединились к Всероссийской акции «Письмо русскому солдату»
Кроме того, будут увеличены соцвыплаты и пенсии.
Путин анонсировал увеличение МРОТ, прожиточного минимума и зарплат бюджетников
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 111.48
-3.72
EUR 122.45
-4.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноглинском районе на подростка напали бродячие собаки

16 марта 2022 20:47
142
Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Красноглинскому району по факту нападения бродячих собак на 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"16 февраля 2022 года произошло нападение бродячих собак на несовершеннолетнего жителя Красноглинского района города Самара, находящегося на участке местности, расположенном в непосредственной близости от одного из общеобразовательных учреждений. В результате произошедшего молодому человеку был причинен вред здоровью в виде раны кисти руки. Потерпевшему оказана необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Следователями будет дана правовая оценка деятельности организации, на которую были возложены обязанности по организации отлова бродячих животных.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Банк «Солидарность» - участник национальной китайской платежной системы CIPS, что позволяет проводить платежи быстро и безопасно. 
16 марта 2022  16:13
Дмитрий Азаров обсудил с руководством самарского банка «Солидарность» поддержку регионального бизнеса в торговле с Китаем
294
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
16 марта 2022  14:04
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
513
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
16 марта 2022  13:59
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
283
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
16 марта 2022  09:41
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
300
В Самарской области ожидают метель
16 марта 2022  09:34
В Самарской области ожидают метель
283
Весь список