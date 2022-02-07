В Кинеле будут судить мужчину за убийство, совершенного в 2006 году

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Следственным отделом Кинеля завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1977 года рождения, обвиняемого в убийстве, совершенном в 2006 году.

13 января 2006 года обвиняемый, находясь в частном доме по улице Калинина, распивал спиртные напитки в компании местных жителей. Между ним и ранее ему незнакомым мужчиной возникла ссора, переросшая в драку.

Обвиняемый избивал мужчину руками и металлической трубой.

"Подавив сопротивление потерпевшего, обвиняемый довел до конца свой преступный умысел, направленный на лишение последнего жизни, при помощи найденной в комнате веревки. Далее, мужчина скрыл следы преступления, спрятав тело погибшего в кювете, находившемся через дорогу", - сообщили в СУ СК СО.

После совершения преступления мужчина покинул Самарскую область.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО