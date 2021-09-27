В Госдуму внесли проект, позволяющий губернаторам избираться больше двух сроков подряд

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В Государственную Думу России внесен законопроект, согласно которому запрет губернаторам избираться более двух сроков подряд снимается. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его цитирует РИА Новости.

«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», — заявил Клишас.

По его словам, законопроект, который был внесен в Государственную Думу, направлен на улучшение качества жизни россиян и на эффективную реализацию полномочий государственных органов власти.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» внесли в Государственную Думу Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Клишас также добавил, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому все губернаторы должны называться главами регионов.