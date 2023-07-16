В Чапаевске женщина предстанет перед судом за мошенничество при получении материнского капитала

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Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая предоставила в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении ребенка, в результате чего незаконно получила сертификат на материнский (семейный) капитал на общую сумму более 466 тысяч рублей.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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