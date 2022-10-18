В Чапаевске мужчина, обвиняемый в убийстве сожителя своей бывшей супруги, предстанет перед судом

13 июля в вечернее время обвиняемый на фоне личной неприязни к сожителю бывшей супруги проник через открытое окно в дома, в котором проживали последние.
"Увидев хозяина дома, стоящего к обвиняемому спиной, мужчина нанес ему множество ударов различными предметами в область головы и туловища. Потерпевший от полученных травм скончался на месте", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.
Обвиняемый принял решение сокрыть следы преступления. Мужчина поместил тело погибшего в багажник своего автомобиля, на котором прибыл к месту совершения преступления, после чего вывез его на берег реки Чапаевки в районе села Воздвиженка и сбросил в воду, покинув место происшествия.
Сотрудниками следственного управления был проведен значительный объем следственных действий, позволивший собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: СУ СКР СО