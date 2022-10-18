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В Чапаевске мужчина, обвиняемый в убийстве сожителя своей бывшей супруги, предстанет перед судом

18 октября 2022 14:48
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Обвиняемый принял решение сокрыть следы преступления.

13 июля в вечернее время обвиняемый на фоне личной неприязни к сожителю бывшей супруги проник  через открытое окно в дома, в котором проживали последние.

"Увидев хозяина дома, стоящего к обвиняемому спиной, мужчина нанес ему множество ударов различными предметами в область головы и туловища. Потерпевший от полученных травм скончался на месте", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Обвиняемый принял решение сокрыть следы преступления. Мужчина поместил тело погибшего в багажник своего автомобиля, на котором прибыл к месту совершения преступления, после чего вывез его на берег реки Чапаевки в районе села Воздвиженка и сбросил в воду, покинув место происшествия.

Сотрудниками следственного управления был проведен значительный объем следственных действий, позволивший собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:  СУ СКР СО

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