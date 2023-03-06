Установлены все участники избиения в Самаре 9‑летнего мальчика, его отца и прохожего, заступившегося за них 

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Следственным отделом по Кировскому району Самары продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Хулиганство".

22 февраля вечером 20-летний местный житель, находясь около дома по улице Волжское шоссе в Самаре, совершил хулиганские действия в отношении мальчика 2013 года рождения, а также других лиц, ошибочно полагая, что указанный подросток нанес телесные повреждения его младшей сестре, 2012 года рождения.

Кроме того, из органов внутренних дел изъято уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, группой лиц по предварительному сговору).

Из материалов уголовного дела следует, что 22 февраля 2023 года тот же подозреваемый вместе со своими знакомыми нанесли несколько ударов руками и ногами по лицу, голове и туловищу отцу указанного выше мальчика. Проходивший мимо житель дома, около которого произошла драка, предпринял попытку остановить конфликт, однако подозреваемые причинили и ему телесные повреждения.

В настоящее время установлены все участники конфликта и драки, одному из подозреваемых – 20-летнему жителю региона, уже предъявлено обвинение, следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены судебно – медицинские экспертизы; изъяты и осмотрены видеозаписи с камер фиксации установленных на домах, находящихся в непосредственной близости от места происшествия; по месту жительства и регистрации задержанного обвиняемого проведены обыски; допрошены свидетели преступления. Местонахождение других подозреваемых устанавливается. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО