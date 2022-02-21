Установлены убийцы мужчины без вести пропавшего в 2021 году в Самарской области

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Сотрудниками третьего отдела по расследованию особо важных дел Самарской области, в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения местного жителя 1975 года рождения, установлены лица, причастные к совершению убийства.

В августе 2021 года между подозреваемыми и указанным мужчиной возникла ссора, в ходе которой они вывезли последнего на территорию лесополосы недалеко от села Старая Бинорадка Самарской области.

"В ходе конфликта один из подозреваемых нанес оппоненту множественные удары руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов, после чего участники ссоры спрятали тело мужчины в яме, прикрыв ветками деревьев, и скрылись с места преступления", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО