Уроженца Таджикистана задержали в Тольятти за грубую брань и угрозы пассажирам в маршрутке

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5 ноября в СМИ размещено видео с хулиганскими действиями мигранта, находящегося в маршрутном автобусе. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти».. Мужчина выражался грубой нецензурной бранью в отношении пассажиров и высказывал им угрозы применения насилия.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В кратчайшие сроки удалось установить подозреваемого. Им оказался 24-летний уроженец Республики Таджикистан, проживающий на территории Самарской области.

6 ноября по подозрению в совершении указанного преступления он был задержан при содействии бойцов спецподразделения ОМОН города Тольятти Управления Росгвардии по Самарской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: pxhere.com