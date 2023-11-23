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Учредителей двух частных медицинских центров в Челябинске подозревают в обмане пенсионеров
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Учредителей двух частных медицинских центров в Челябинске подозревают в обмане пенсионеров

23 ноября 2023 19:52
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Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Создателей медцентров, из которых пожилые жители Челябинска уходили с кредитами на сотни тысяч рублей, подозревают в мошенничестве, сообщает gazeta.ru со ссылкой на «МВД Медиа».

По версии следствия криминальная схема действовала несколько лет.

Пенсионеров приглашали в медцентры под предлогом бесплатного обследования. После фиктивной диагностики у них "выявляли" серьезные заболевания, которые необходимо срочно лечить. 

«Пациентам назначались процедуры, в которых они не нуждались и которые зачастую не имели лечебного эффекта. Для их оплаты многие были вынуждены брать кредиты», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В медцентрах проведены обыски, изъята документация, задержаны четверо учредителей организаций, двое из них заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Теги: Медицина

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