Учредителей двух частных медицинских центров в Челябинске подозревают в обмане пенсионеров

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Создателей медцентров, из которых пожилые жители Челябинска уходили с кредитами на сотни тысяч рублей, подозревают в мошенничестве, сообщает gazeta.ru со ссылкой на «МВД Медиа».

По версии следствия криминальная схема действовала несколько лет.

Пенсионеров приглашали в медцентры под предлогом бесплатного обследования. После фиктивной диагностики у них "выявляли" серьезные заболевания, которые необходимо срочно лечить.

«Пациентам назначались процедуры, в которых они не нуждались и которые зачастую не имели лечебного эффекта. Для их оплаты многие были вынуждены брать кредиты», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В медцентрах проведены обыски, изъята документация, задержаны четверо учредителей организаций, двое из них заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.