Тольяттинца будут судить за убийство, совершенное в 2003 году

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Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти завешено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, 7 января 2003 года обвиняемый распивал спиртные напитки в квартире у своей знакомой. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес женщине и ее матери 1923 года рождения множественные удары ножом, а затем задушил потерпевших и скрылся с места совершения преступления.

Убитых женщин обнаружили в этот же день соседи по квартире. Однако преступление долгое время оставалось нераскрытым в связи с тем, что убийство было совершено в условиях неочевидности.

Установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем – криминалистом, проведения дополнительных экспертиз и следственных действий. Мужчина был задержан оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке ОМОН "Орлан" Управления Росгвардии по Самарской области.

В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО

Фото: СУ СКР СО