Я нашел ошибку
Главные новости:
Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова внесли в перечень террористов и экстремистов
Губернатор провел оперативное совещание с членами регионального Правительства.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по обеспечению рынка труда кадрами под потребности региональной экономики
Преступление долгое время оставалось нераскрытым в связи с тем, что убийство было совершено в условиях неочевидности.
Тольяттинца будут судить за убийство, совершенное в 2003 году
Возбуждено уголовное дело.
В Чапаевске двое несовершеннолетних беспричинно избили 16-летнего подростка
Участникам были списаны пени на сумму более 31,7 млн рублей.
Свыше 77 тысяч жителей региона приняли участие в акции «ЭнергосбыТ Плюс» — «В Новый год — без долгов!»
Оставление без присмотра чайника на зажжённой газовой плите привело к возгорание отделочных материалов, расположенных поблизости.
Оставленный без присмотра чайник стал причиной пожара на улице Николая Панова в Самаре
Как и прежде оно пройдет в автоматизированном порядке.
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах 
27 января отмечается важная дата в истории нашей страны – День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.
В Самарской областной детской библиотеке пройдет час мужества, посвященный 78-летию снятия блокады Ленинграда
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.93
-2.03
EUR 103.29
-1.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинца будут судить за убийство, совершенное в 2003 году

22 января 2025 19:31
155
Преступление долгое время оставалось нераскрытым в связи с тем, что убийство было совершено в условиях неочевидности.

Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти завешено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, 7 января 2003 года обвиняемый распивал спиртные напитки в квартире у своей знакомой. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес женщине и ее матери 1923 года рождения множественные удары ножом, а затем задушил потерпевших и скрылся с места совершения преступления.

Убитых женщин обнаружили в этот же день соседи по квартире. Однако преступление долгое время оставалось нераскрытым в связи с тем, что убийство было совершено в условиях неочевидности.

Установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем – криминалистом, проведения дополнительных экспертиз и следственных действий. Мужчина был задержан оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке ОМОН "Орлан" Управления Росгвардии по Самарской области.

В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дело табак на 18 млн рублей.
10 января 2025, 19:29
В суд передано уголовное дело по обвинению тольяттинца в сбыте немаркированной табачной продукции
Дело табак на 18 млн рублей. Закон
1257
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. 
24 декабря 2024, 18:18
В Тольятти уроженец Республики Таджикистан подговорил двух своих несовершеннолетних знакомых совершить грабеж
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.  Закон
2189
Тольяттинка потеряла банковскую карту, а через некоторое время на телефон пришли уведомления об оплате покупок, которые она не совершала. 
05 декабря 2024, 14:37
Полицейские региона устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в краже денег с карты
Тольяттинка потеряла банковскую карту, а через некоторое время на телефон пришли уведомления об оплате покупок, которые она не совершала.  Закон
2725
В центре внимания
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
393
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
453
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
576
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
1016
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
446
Весь список