Тольяттинка  погибла в результате некачественного капитального ремонта 

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13 марта в одной из квартир дома по проспекту Степана Разина в Тольятти, произошла коммунальная авария из-за прорыва на стояке горячего водоснабжения.

82-летняя женщина, проживающая в этой квартире, получила обширные термические ожоги горячей водой. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По предварительным данным, авария произошла в результате нарушений требований безопасности при производстве капитального ремонта внутридомовых инженерных систем подрядной организацией, с которой был заключен договор управляющей компанией дома.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО