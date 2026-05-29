Тольяттинец задержан ФСБ за госизмену

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Тольятти, причастного к государственной измене.

Мужчина, действуя по заданию представителей спецслужб Украины, осуществил мероприятия по деанонимизации администраторов и подписчиков пророссийского телеграм-канала «Крымский СМЕРШ» (в том числе являющихся военнослужащими ВС РФ).

Противник использовал полученные сведения с целью оказания психологического воздействия на читателей вышеупомянутого ресурса и членов их семей.

Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.