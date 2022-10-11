Тольяттинец в ходе пьяной ссоры убил знакомого

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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве.

5 июня 2022 года обвиняемый вместе с ранее знакомыми ему местными жителями распивал спиртные напитки в своей квартире.

"В связи с отказом одного из присутствующих покидать жилое помещение между мужчиной и обвиняемым возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес потерпевшему множественные удары по голове табуретом и металлической тростью, а также удары топором. Потерпевший от полученных травм скончался на месте", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В ходе проведения следственных действий обвиняемый пояснил, что после произошедшего вынес тело в тамбур подъезда и смыл следы крови водой с чистящим средством, после чего переоделся и покинул квартиру. Обвиняемый был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.