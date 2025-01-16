Тольяттинец признан виновным в убийстве, совершенном в 1998 году

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Собранные следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему мужчине, отбывающему пожизненное лишение свободы за ранее совершенные преступления. Он признан виновным в "умышленном причинении смерти другому человеку.

Установлено, что в период с 14 на 15 января 1998 года осужденный, находясь на остановке общественного транспорта на улице Свердлова в городе Тольятти, остановил попутный автомобиль в целях разбойного нападения на водителя. Злоумышленник попросил его подвезти, на что потерпевший, не догадываясь о преступном умысле, согласился и продолжил движение. Во время поездки осужденный достал из-под одежды огнестрельное оружие, приведенное в боевую готовность, которое продемонстрировал и направил на потерпевшего, потребовав проехать в определенное малолюдное место. После остановки автомобиля водитель заглушил двигатель и, вытащив ключ из замка зажигания, попытался убежать. В это время злоумышленник вышел из автомобиля и произвел не менее 2 выстрелов в потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления. После чего осужденный забрал ключи от автомобиля стоимостью на тот момент не менее 55 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Убитого 45-летнего мужчину обнаружили случайные прохожие 15 января 1998 года. Однако преступление долгое время оставалось нераскрытым в связи с тем, что убийство было совершено в условиях неочевидности.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, по совокупности преступлений мужчина останется отбывать пожизненное лишение свободы исправительной колонии особого режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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