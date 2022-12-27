Я нашел ошибку
Главные новости:
Новые военные учебные центры расширят географию военной подготовки с 52 до 68 российских регионов.
Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров при федеральных вузах
В экспозицию вошли работы победителей и авторов – финалистов регионального конкурса-выставки по изобразительному искусству.
В СОУНБ состоится вернисаж  «Самарский конструктивизм. Грани авангарда» - покажут лучшие работы участников конкурса СамГТУ
В областной научной библиотеке покажут редкие афиши, фотоальбомы, брошюры, значки и марки.
К 100-летию СССР: В СОУНБ открывается выставка «Под небом ясным страны прекрасной»
Кроме того, старший Арашуков также признан виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
Документ запрещает поставки в случае указания потолка в контрактах.
Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть
Они на протяжении полугода помогали жителям и гостям региона оформлять Карту болельщика.
Лидия Рогожинская вручила благодарственные письма лучшим сотрудникам МФЦ
В 2022 году были сданы 70 спортобъектов. Всего на данный момент в России работают 346 239 спортивных объектов.
Чернышенко: в 2023 году будут сданы 80 новых объектов по федеральному проекту «Спорт - норма жизни»
В офисах обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» начали вручать подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС.
Участники новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» уже начали получать подарки
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.45
-0.23
EUR 72.62
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению

27 декабря 2022 21:25
162
Кроме того, старший Арашуков также признан виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков приговорены к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств. Об этом 27 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала Мосгорсуда.

В слушании дела участвовала коллегия присяжных, из которой семь человек отдали голоса за признание Арашуковых виновными, и только один присяжный счел вину отца и сына недоказанной. В решении судьи Елены Гученковой указано, что суд не может вынести для двух фигурантов дела другого приговора, кроме пожизненного заключения.

Арашуковы признаны виновными в организации убийств советника президента КЧР Фраля Шебзухова и зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова.

Суд также постановил взыскать с каждого из обвиняемых по 7 млн рублей в пользу потерпевших. Кроме того, старший Арашуков также признан виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

Также до вступления приговора в законную силу будет сохранен арест и на имущество Арашуковых, среди которого значится коллекция автомобилей: Mercedes, «ВАЗ», «УАЗ», «ЗИМ», ГАЗ-69А, ГАЗ-М20, ГАЗ-М21, «Москвич», мотоциклы «Ява» и «Урал».

Позднее Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем обвиняемым. Уголовные дела в отношении других 14 фигурантов выделили в отдельное производство, слушания состоятся в Преображенском суде столицы.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня сразу 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи отправится в Сызранскую центральную городскую и районную больницы.
27 декабря 2022  16:31
Губернатор Азаров в декабре передал 51 автомобиль в медучреждения Самарской области
268
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
27 декабря 2022  13:32
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
293
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
27 декабря 2022  13:01
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
272
На площади Куйбышева с 27 декабря до 8 января откроют точки общепита, сувенирные лавки и два пункта проката коньков
27 декабря 2022  12:16
На площади Куйбышева с 27 декабря до 8 января откроют точки общепита, сувенирные лавки и два пункта проката коньков
996
Дмитрий Азаров вручил новогодние подарки детям-сиротам и ребятам, оставшихся без попечения родителей
27 декабря 2022  09:43
Дмитрий Азаров вручил новогодние подарки детям-сиротам и ребятам, оставшихся без попечения родителей
376
Весь список