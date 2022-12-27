Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению

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Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков приговорены к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств. Об этом 27 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала Мосгорсуда.

В слушании дела участвовала коллегия присяжных, из которой семь человек отдали голоса за признание Арашуковых виновными, и только один присяжный счел вину отца и сына недоказанной. В решении судьи Елены Гученковой указано, что суд не может вынести для двух фигурантов дела другого приговора, кроме пожизненного заключения.

Арашуковы признаны виновными в организации убийств советника президента КЧР Фраля Шебзухова и зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова.

Суд также постановил взыскать с каждого из обвиняемых по 7 млн рублей в пользу потерпевших. Кроме того, старший Арашуков также признан виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

Также до вступления приговора в законную силу будет сохранен арест и на имущество Арашуковых, среди которого значится коллекция автомобилей: Mercedes, «ВАЗ», «УАЗ», «ЗИМ», ГАЗ-69А, ГАЗ-М20, ГАЗ-М21, «Москвич», мотоциклы «Ява» и «Урал».

Позднее Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем обвиняемым. Уголовные дела в отношении других 14 фигурантов выделили в отдельное производство, слушания состоятся в Преображенском суде столицы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков