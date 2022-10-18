Суд приговорил акциониста, стрелявшего на Красной площади, к пяти годам колонии

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Тверской суд Москвы во вторник приговорил к пяти годам колонии акциониста Павла Крисевича, выстрелившего из охолощенного пистолета на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда столицы.

"Приговором Тверского суда Москвы Крисевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статей 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено в конце июня прошлого года в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади, в ходе которой молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как ранее сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье".

Крисевич ранее уже устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.

В конце января 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.

Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в начале прошлого мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда