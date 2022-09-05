Сторож производственной базы, обвиняемый в убийстве своего знакомого во время драки, предстанет перед судом

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

С 10 июня по 11 июня обвиняемый вместе со знакомым ему мужчиной находились в помещении охраны строительной базы по улице Камышинской в Самаре, где распивали спиртные напитки.

"На фоне оскорблений со стороны последнего между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в ходе которого обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов твердым тупым предметом в область расположения жизненно-важных органов, после чего схватил нож и ударил мужчину в грудь", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Далее обвиняемый собрал вещи и ушел. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО