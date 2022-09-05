Сторож производственной базы, обвиняемый в убийстве своего знакомого во время драки, предстанет перед судом

Куйбышевским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.
С 10 июня по 11 июня обвиняемый вместе со знакомым ему мужчиной находились в помещении охраны строительной базы по улице Камышинской в Самаре, где распивали спиртные напитки.
"На фоне оскорблений со стороны последнего между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в ходе которого обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов твердым тупым предметом в область расположения жизненно-важных органов, после чего схватил нож и ударил мужчину в грудь", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.
Далее обвиняемый собрал вещи и ушел. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: СУ СКР СО