Совфед одобрил закон о лишении свободы до 5 лет за порчу имущества из-за ненависти или вражды

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Совет Федерации (СФ) одобрил закон, усиливающий уголовную ответственность за умышленное уничтожение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды. Прямая трансляция заседания ведется на официальном сайте верхней палаты парламента, пишет "Газета.Ru".

Документ вносит изменения в 167 статью Уголовного кодекса (УК) РФ в качестве дополнения. Инициатива подразумевает наказание за повреждение чужого имущества, совершенное «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». За преступление будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее за подобные деяния можно было получить максимальный срок до двух лет лишения свободы.

В ходе этого же заседания СФ одобрил закон, вводящий штрафы за неисполнение законодательства о противодействии финансированию терроризма и на случаи финансирования экстремистской деятельности.