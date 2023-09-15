Сливочное масло и сыр украл из магазина 30-летний самарец

126

В отдел полиции по Промышленному району Самары в августе обратился представитель сетевого магазина и сообщил, что при проведении ревизии ими обнаружена недостача товара на общую сумму около 2 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент совершения преступления. По результатам изучения видеозаписи участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого - ранее привлекавшегося к административной ответственности за совершение мелкого хищения в разных районах города местного жителя 1993 года рождения.

Мужчина зашел в супермаркет и, будучи уверенным, что за его действиями никто не наблюдает, спрятал в сумку 8 пачек сливочного масла и в карманы шорт 2 упаковки сыра. В последствии злоумышленник продал похищенное случайному прохожему.

Самарец задержан. Свою вину признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию". Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО