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Следователи Тольятти проверят семью, в которой мать оставила шестерых своих детей без присмотра

6 ноября 2021 11:44
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Кроме того, дети не были обеспечены в необходимом количестве продуктами питания и одеждой.

В ходе мониторинга средств массовой информации и интернета выявлена публикация о нахождении без присмотра несовершеннолетних детей в квартире многоквартирного дома по улице Баныкина в Центральном районе Тольятти. Кроме того, дети не были обеспечены в необходимом количестве продуктами питания и одеждой.

Установлено, что шестеро детей в возрасте от 2 до 14 лет проживают совместно с матерью и ее сожителем,

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изучаются условия проживания детей, опрошены мать и соседи семьи.

Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК СО.

 

Фото:    СУ СК СО

 

 

 

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