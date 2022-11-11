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СК СО возбудил уголовное дело по факту нарушения прав собственников жилья при строительстве метро

11 ноября 2022 22:11
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Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность".

Ленинским межрайонным следственным отделом Самарской области по поручению Председателя СК России были организованы проверочные мероприятия по опубликованной в СМИ информации о возможном нарушении прав жителей города, в связи с их расселением при строительстве метро.

По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В средствах массовой информации опубликованы материалы, в соответствии с которыми горожане полагают, что их права нарушены и высказывают несогласие с суммами компенсаций, которые, по их мнению, не соответствуют фактической стоимости отчуждаемых жилых помещений.

По версии следствия, недобросовестное отношение должностных лиц регионального Министерства строительства к обязанностям по проведению процедуры оценки изымаемых объектов недвижимости и проверке данных сведений на предмет соответствия реальной стоимости жилья повлекло нарушение прав жителей, выраженное в невозможности приобретения ими равноценных жилых помещений.

В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) указанных лиц, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:    пресс-служба СУ СКР СО

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