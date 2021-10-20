СК СО проводит  доследственную проверку по факту обнаружения после тушения пожара тела женщины

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Советским межрайонным следственным отделом по факту обнаружения после тушения пожара тела женщины 1970 года рождения проводится доследственная проверка.

20 октября после тушения пожара в многоквартирном жилом доме на улице Ново-Садовой в Октябрьском районе Самары обнаружено тело женщины 1970 года рождения.

По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

"В настоящее время сотрудниками следственного управления устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, назначены все необходимые медицинские и пожарно-технические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Фото: пресс-служба СУ СК СО