Самарский подросток предстанет перед судом за покушение на убийство 14-летней девочки

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Следственным отделом по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство.

25 июля 2024 года он, находясь на улице в Промышленном районе города Самары, на почве ссоры нанес два колото-резаных ранения 14-летней девочке, причинив ей тяжкий вред здоровью. Довести свой преступный умысел на убийство злоумышленник не смог, так как знакомые потерпевшей вызвали бригаду скорой медицинской помощи и девочка была госпитализирована.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО