Самарские транспортные полицейские задокументировали дачу взятки иностранным гражданином

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За совершение коррупционного преступления в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а за нарушение миграционного законодательства составлен административный протокол.

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Нелегал» сотрудниками Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в районе станции Пятилетка Куйбышевской железной дороги был выявлен гражданин одной из стран Средней Азии, 1988 года рождения, который мог совершить преступление, предусмотренное ст. 330 УК РФ. В ходе проверки документов полицейские установили, что гражданин нарушил миграционное законодательство Российской Федерации.

В отношении него был составлен административный протокол, предусмотренный ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

В целях не составления административного протокола и не привлечения к уголовной ответственности мужчина передал должностному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 12 000 рублей, от которого сотрудник полиции отказался. Данный факт был задокументирован.

Самарским следственным отделом на транспорте ЦМСУТ Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. За нарушение мужчиной миграционного законодательства Российской Федерации предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации и запретом въезда в Россию в течении длительного срока.

Решением суда подозреваемому в совершении преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте