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Самарские таможенники раскрыли преступную схему ухода от уплаты таможенных платежей

28 февраля 2024 16:05
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Самарец получил 538 международных почтовых отправлений с товарами, предназначенными для коммерческой деятельности, под видом товаров для личного пользования.

Сотрудниками Самарской таможни раскрыта преступная схема ухода от уплаты таможенных платежей при перемещении электронной техники в международных почтовых отправлениях для последующей их реализации на внутреннем рынке.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что житель Самары в период с марта 2022 года по ноябрь 2023 года получил 538 международных почтовых отправлений с товарами, предназначенными для коммерческой деятельности, под видом товаров для личного пользования. В  посылках пересылались мобильные телефоны, планшеты и процессоры торговых марок «XIAOMI», «Realme», «AMD Ryzen» и другие, общей стоимостью 11,4 млн рублей. Мужчина заказывал товары из Китая, а посылки оформлял на себя и своих знакомых.

Для продажи электронной техники предприниматель открыл в Самаре магазин розничной торговли. Однако большая часть продукции была реализована через электронную торговую площадку. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 2,2 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по  ч.1 ст. 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

 

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