Самарская таможня информирует о порядке ввоза автомобилей из Республики Казахстан

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Таможенными постами, находящимися в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях, с начала 2022 года приняты утилизационные сборы в отношении за порядка 900 ввезенных из Республики Казахстан физическими лицами автомобилей.

В связи с возросшим спросом на машины обращаем внимание будущих покупателей на особенности, связанные с таможенным декларированием транспортных средств в Республике Казахстан, а именно как выпущен в оборот автомобиль: с уплатой ввозной таможенной пошлины по «пониженной» ставке или же без уплаты ввозной таможенной пошлины («таможенная льгота») в отношении автомобилей с электрическими двигателями (электромобили). Покупателю необходимо документально удостовериться, что машина ввезена и выпущена с уплатой ввозной таможенной пошлины по ставкам ЕАЭС. Если же автомобиль оформлен в Республике Казахстан по ставкам ВТО («пониженная ставка»), то он не может быть ввезен в Российскую Федерацию.

Электромобили, выпущенные в Республике Казахстан с «таможенной льготой», запрещено предавать во владение, пользование, распоряжение лицам, постоянно проживающим в Российской Федерации.