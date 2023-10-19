Самарец признан виновным в краже денег с банковской карты

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В полицию поступило сообщение от жителя Самары 1985 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее более 3500 рублей за покупки, которые он не совершал.

В ходе опроса заявитель пояснил, что последний раз воспользовался картой, когда расплачивался в магазине, после чего положил ее в карман брюк. Пропажу имущества мужчина обнаружил в тот же день, когда на сотовый телефон поступили сообщения о покупках в различных торговых точках, которые он не совершал.

Полицейские изучили выписку по банковскому счёту заявителя, опросили сотрудников магазинов, изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника - жителя Самары, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности.

Подозреваемого задержали. В ходе опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что нашел чужую карту во время прогулки. Позже решил попробовать совершить с находки покупки. После первого удачного списания чужих денежных средств, он посетил еще несколько магазинов, продолжая расплачиваться за алкогольную и табачную продукцию найденной картой. После чего выбросил её.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Причиненный потерпевшему ущерб обвиняемый возместил.

Мужчине по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Октябрьского районного суда г. Самары и Красноярского районного суда Самарской области за ранее совершенные кражи. Окончательно мужчине назначено лишение свободы сроком на два года четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО