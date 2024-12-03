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Самарец заплатил уголовный штраф за незаконное приобретение наркотика

3 декабря 2024 15:07
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Мужчина, находясь на работе и воспользовавшись чужим телефоном, заказал у неустановленного лица один пакетик наркотического средства.

Судебные приставы Октябрьского района Самары взыскали с самарца уголовный штраф в размере 15 тысяч рублей за незаконное приобретение наркотического средства.

Мужчина, находясь на работе и воспользовавшись чужим телефоном, заказал у неустановленного лица один пакетик наркотического средства. После оплаты незаконной «покупки» мужчина получил координаты «закладки». В обед  самарчанин прибыл к тайнику и забрал оттуда незаконный «заказ».

Мужчину заметили сотрудники полиции и доставили в отдел. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Ему было назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары в отношении правонарушителя возбудили соответствующее исполнительное производство.

Сотрудник Службы разъяснил должнику последствия неисполнения судебного решения. В частности, он сообщил, что в случае не погашения уголовного штрафа в суд будет направлено представление о замене уголовного штрафа на иной вид наказания, вплоть до лишения свободы. Кроме того, судебным приставом было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора.

Доводы судебного пристава подействовали на мужчину. Он оплатил и уголовный штраф, и исполнительский сбор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Фото:  Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

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