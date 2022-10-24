Самарец, специально совершивший наезд на полицейского, будет отвечать перед судом

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Перед судом предстанет житель города Самары, обвиняемый в наезде на сотрудника полиции.

По версии следствия, в июле 2022 года трое сотрудников полиции прибыли к одному из жилых домов, расположенных по улице Стара-Загора, в целях задержания мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Вечером он вышел из подъезда в сопровождении своего знакомого.

Они направились к авто, припаркованному рядом с домом. Сотрудники полиции потребовали от мужчин и водителя автомобиля предъявить документы, удостоверяющие личность, на что последние ответили отказом, после чего автомобиль начал движение, наехав на одного из сотрудников полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО