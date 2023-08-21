Самарец продавал несуществующие  путевки в детский лагерь

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Ленинским межрайонным следственным отделом Самары возбуждены уголовные дела в отношении местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

"По версии следствия, в июне 2023 года подозреваемый неоднократно вводил в заблуждение граждан относительно предоставления услуг по путевкам в детский лагерь, получив от них денежные средства на общую сумму - 118 тысяч рублей, не имея намерения осуществлять услуги по предоставлению путевок", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время он находится в розыске, по уголовному делу проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО