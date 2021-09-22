Самарец предстанет перед судом за истязание малолетней дочери своей сожительницы

87

Следственным отделом по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого по статьям "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Оскорбление представителя власти".

"В декабре 2020 года обвиняемый систематически причинял семилетней дочери своей сожительницы физические страдания путем укусов в предплечья и щеки. Причиной возникновения у мужчины неприязненных отношений по отношению к ребенку стали особенности ее физического развития ввиду наличия заболевания нервной системы", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Кроме того, в феврале 2021 года обвиняемый публично оскорбил сотрудника полиции, прибывшего по поручению следователя для доставления мужчины в следственный отдел для производства необходимых следственных действий.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay