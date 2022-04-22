Самарец осужден за истязание малолетней дочери своей сожительницы и оскорбление полицейского

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"Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года мужчина в квартире одного из многоквартирных домов по улице Матросова Самары, систематически причинял семилетней дочери своей сожительницы физические страдания путем укусов в предплечья и щеки. Причиной неприязненного отношения к девочке стали особенности ее физического развития (наличие заболевания нервной систе", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Кроме того, в феврале 2021 года осужденный публично в присутствии постороннего лица оскорбил сотрудника полиции, который по поручения следователя должен был доставить его в следственный отдел.

Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: СУ СКР СО