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Самарец осужден за истязание малолетней дочери своей сожительницы и оскорбление полицейского

22 апреля 2022 20:26
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3,5 года он проведет в колонии общего режима.

"Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года мужчина в квартире одного из многоквартирных домов по улице Матросова Самары, систематически причинял семилетней дочери  своей сожительницы физические страдания путем укусов в предплечья и щеки. Причиной неприязненного отношения к девочке стали особенности ее физического развития (наличие заболевания нервной систе", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Кроме того, в феврале 2021 года осужденный публично в присутствии постороннего лица оскорбил сотрудника полиции, который по поручения следователя  должен был доставить его в следственный отдел.

Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

 

Фото:   СУ СКР СО

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