Самарчанка признана виновной в посредничестве в даче взятки

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Следствием и судом установлено, что осужденная, действуя в качестве посредника в интересах своей знакомой, обратилась в Управление Росреестра по Самарской области с предложением за денежное вознаграждение в размере 450 тысяч рублей совершить заведомо незаконные действия - внести недостоверные сведения о расположении земельного участка на территории Красноглинского района, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.