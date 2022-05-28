Путин подписал закон, повышающий штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличиваются в 2-10 раз, максимальное взыскание составит 2 млн рублей. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан устанавливается штраф от 15 тыс. до 30 тыс. рублей (ранее он составлял от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей), для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ранее был от 10 тыс. до 20 тыс. рублей), для юридических лиц - от 100 тыс. до 400 тыс. рублей (ранее был от 50 тыс. до 200 тыс. рублей).

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, граждан будут наказывать штрафом в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей (до этого они составляли от 3 тыс. до 4 тыс. рублей), для должностных лиц предусмотрен штраф от 40 тыс. до 60 тыс. рублей (ранее был от 15 тыс. до 25 тыс. рублей), для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (ранее был от 150 тыс. до 250 тыс. рублей).

Если нарушение правил пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, и эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то для граждан штраф составит от 50 тыс. до 60 тыс. рублей (до этого он был 5 тыс. рублей), для должностных лиц - от 100 тыс. до 110 тыс. рублей (ранее составлял 50 тыс. рублей). Самый большой штраф за такое правонарушение для юридических лиц составит от 1 млн до 2 млн рублей (до этого был от 500 тыс. до 1 млн рублей

За нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, возникших вследствие нарушения требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, вводится предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей (до этого было от 2 тыс. до 3 тыс. рублей), для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей (ранее было от 6 тыс. до 15 тыс. рублей), для индивидуальных предпринимателей - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей (ранее штраф составлял от 20 тыс. до 30 тыс. рублей), для юрлиц - от 300 тыс. до 400 тыс. рублей (до этого было от 150 тыс. до 200 тыс. рублей).

За гибель людей

Кроме того, за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, штраф для юрлиц составит от 1 млн до 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Ранее за это предусматривался штраф от 600 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При принятии законопроекта парламентарии отмечали, что положения этих статей КоАП не пересматривались больше 20 лет. Новый закон стал реакцией на серию крупных пожаров последних лет, нанесших значительный ущерб.