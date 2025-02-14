Приревновал: самарец закрыл девушку в квартире и угрожал ей убийством

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Следственным отделом по Кировскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого по статьям "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По версии следствия, обвиняемый на почве ревности неоднократно угрожал своей знакомой убийством, высказывая намерения облить серной кислотой. В июне 2024 года он закрыл ее в квартире и не выпускал. Действуя в целях своего освобождения, девушка примирилась с мужчиной, а при первой возможности убежала из квартиры.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО