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Предъявлено обвинение женщине, которая на детской площадке ударила девочку и применила газовый баллончик 

17 ноября 2024 20:29
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Уголовное дело было возбуждено по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Ленинским межрайонным следственным отделом предъявлено обвинение уроженке Свердловской области в совершении преступления по статье "Хулиганство".

Уголовное дело было возбуждено по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

В августе 2024 года обвиняемая, находясь с малолетним ребенком на детской площадке в Самаре, нанесла 12-летней девочке удары по голове и рукам, а также применила газовый баллончик. В результате здоровью ребенка был причинен вред, а именно химический ожог.

В ходе расследования уголовного дела, благодаря работе сотрудников отдела криминалистики следственного управления, были изучены записи видеокамер, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, проведен ряд розыскных мероприятий, что позволило установить местонахождение обвиняемой.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

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