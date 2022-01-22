Правоохранители задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского

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Правоохранители задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы российского певца Александра Градского актрисы Марины Коташенко. По информации «Известий», речь идет о 25-летнем гражданине Таджикистана.

Известно, что всего нападавших было трое. Один из них успел скрыться в Казахстане, личность второго пока не установлена. О задержанном же известно, что он работал на рынке.

Кроме того, по предварительным данным, версия о том, что Коташенко сама могла подстроить нападение, не подтвердилась. Предположительно, после того как девушка довезла злоумышленников до села Апрелевка, нападавшие вернули ей 5 млн рублей.

Фото: pixabay