Последнего участника побега из изолятора в Истре Мавриди задержали в Москве

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Последнего участника побега из истринского изолятора временного содержания Александра Мавриди задержали в Москве, передает РИА Новости. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре", - сказала Волк.

Она уточнила, что он был обнаружен полицейскими в московском районе Митино на улице Дубравной. Злоумышленник пытался оказать сопротивление, но был обезврежен и доставлен в территориальное подразделение СК РФ.

"Трое других участников побега были задержаны ранее в Московской и Новгородской областях, еще один сам явился в правоохранительные органы", - отметила Волк.

Фото : Александр Рюмин/ТАСС