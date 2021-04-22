По решению суда оштрафована бывшая сотрудница дома ребенка «Солнышко» за жестокое обращение с ребенком

Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему воспитателю Дома ребенка «Солнышко» Людмиле Ш. Она признана виновной в "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Установлено, что Ш., на детской беседке допустила жестокое обращение с детьми.
Воспитатель была уволена из социального учреждения.
Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении второго воспитателя в настоящее время рассматривается в суде.
Ранее в сеть попала видеозапись, на которой воспитательница вытряхнула из коляски ребенка на пол беседки.
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