По решению суда оштрафована бывшая сотрудница дома ребенка «Солнышко» за жестокое обращение с ребенком

137

Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему воспитателю Дома ребенка «Солнышко» Людмиле Ш. Она признана виновной в "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Установлено, что Ш., на детской беседке допустила жестокое обращение с детьми.

Воспитатель была уволена из социального учреждения.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении второго воспитателя в настоящее время рассматривается в суде.

Ранее в сеть попала видеозапись, на которой воспитательница вытряхнула из коляски ребенка на пол беседки.

Фото: pixabay