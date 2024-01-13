По факту смертельного ДТП с автобусом в Камышинском районе возбуждено уголовное дело

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7 января 2024 года, на 1169-ом км федеральной трассы М-5 "Урал", расположенной в Камышинском районе Самарской области, произошло дорожно - транспортное происшествие с автобусом «Man» маршрута «Самара - Набережные Челны» и грузовиком «Volvo». В результате ДТП водитель автобуса погиб, 9 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

В настоящее время по уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.