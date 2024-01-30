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По факту гибели семьи при пожаре в селе Новое Якушкино возбуждено уголовное дело

30 января 2024 22:22
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По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийная работа электрооборудования.

28 января в частном доме в селе Новое Якушкино Исаклинского района произошел пожар, в результате которого погибли муж с женой и их малолетний ребенок. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийная работа электрооборудования.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебно – медицинские и пожарно – техническая экспертизы для установления точных причин смерти людей и возникновения пожара, допрашиваются свидетели и специалисты.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Теги: Пожар

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