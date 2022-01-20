Петербургские следователи ходатайствуют о заочном аресте предполагаемого убийцы Игоря Талькова

176

Петербургские следователи ходатайствуют о заочном аресте Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, передает ТАСС.

"20 января 2022 года следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении Шляфмана меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

57-летний Валерий Шляфман в 1991 году был директором Талькова. По версии следствия, во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" 6 октября 1991 года у Талькова и Шляфмана случился конфликт с Игорем Малаховым, представлявшим интересы другой исполнительницы, из-за очередности выступлений артистов. Шляфман вырвал из рук Малахова револьвер системы "Наган", после чего, осознавая опасность применения оружия для жизни других людей, совершил выстрел в Малахова, но ранил в руку и грудь Талькова. Певец умер на месте происшествия.

Ранее Шляфман заочно привлекался к уголовной ответственности по ст. 106 УК РСФСР ("Убийство, совершенное по неосторожности"), но 14 октября 2021 года преступление было переквалифицировано по ст. 15, п. "д" ст. 102, п. "д" ст. 102 УК РСФСР ("Убийство, покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни").

На первоначальном этапе следствия Шляфман активно препятствовал расследованию уголовного дела, пытаясь изобличить в убийстве Игоря Малахова. Давал свидетельские показания против него, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова револьвер, из которого тот был убит. В 1992 году Шляфман выехал на Украину, там в родном городе Бердичев оформил документы для переезда в Израиль, где предположительно живет до настоящего времени. Предполагаемый убийца Талькова объявлен в международный розыск, но продолжает скрываться от органов следствия.

Фото из открытых источников