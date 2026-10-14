Рельс на месте: в общественном сквере у «Баланс Тауэрс» прошла «примерка» арт-объекта Владимира Логутова

13 октября около жилых башен «Баланс Тауэрс» на несколько часов установили арт-объект – скрученный рельс из коллекции «Руины индустриального» самарского художника Владимира Логутова. Так прошла «примерка» арт-объекта в будущем сквере.



Это важная история. Именно в это место перед башнями входила Линдовская железная дорога – та, что в годы Великой Отечественной войны связывала предприятия города и обеспечивала работу заводов. Место, десятилетиями скрытое за заводскими заборами, возвращается к городу как современное пространство с арт-объектом.



И у этой истории есть символическое продолжение. Буквально за несколько часов до мероприятия, во время строительных работ по благоустройству сквера, рабочие обнаружили в земле настоящий железнодорожный рельс – реальную частицу той самой Линдовской дороги. Настоящее историческое открытие, буквально поднятое из-под земли. Мы, конечно, не фаталисты, но верим, что это добрый знак – и что мы не зря прикладываем столько усилий и креатива.



Гостями «примерки» арт-объекта стали историки-краеведы, лидеры мнений и представители СМИ – все те, кому не все равно, что происходит в нашем городе. Среди них – историк Андрей Артемов, который прочитал небольшую лекцию о значении этой территории. «Это место помнит гудки поездов и ритм заводов. Мы возвращаем городу память о нем – через искусство, через образ, который останется здесь на десятилетия», — отметил он.



Скрученный металл, хранящий следы времени, на фоне стеклянных фасадов «Баланс Тауэрс» создавал удивительный контраст: прошлое и будущее смотрели друг на друга.



«Все сложилось удивительно легко, будто так и должно было быть. Еще в 2023 году вместе с Андреем Артемовым и «Другим городом» мы сделали публичную выставку на заборе «Линдовка: дорога с историей». Тогда же начали искать форму, которая объединила бы историю и современность. Ничего не складывалось: идеи были, а нужного образа не появлялось. Но, когда Владимир Логутов сделал свой знаменитый арт-объект и мы его увидели на выставке, в объеме – все сошлось. С одной стороны – современная архитектура «Баланс Тауэрс», устремленная в будущее. С другой – современное искусство, говорящее на языке города. С третьей – память места.



Арт-объект становится отчасти мемориальным: мы вскрываем пласт истории и оставляем его городу, создавая новую точку притяжения. Современных арт-объектов в Самаре по пальцам пересчитать – не везде уместны памятники, а арт-объекты подеркивают современный дух города. Теперь память места обретает материальную форму», — рассказала коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» Мария Иванова.



Художник Владимир Логутов – автор арт-объекта, не смог быть на примерке своей работы, но выразил уверенность, что арт-объект окажется на своем месте: «Для меня появление этой скульптуры здесь – точное возвращение работы в исходную точку. Объект, возникший из наблюдения за постиндустриальной Самарой, спустя годы оказывается на том же месте, но внутри нового городского контекста. Новая архитектура говорит о будущем, а скульптура сохраняет материальный след того, что здесь было раньше» - добавил он.



Официальное открытие сквера запланировано на более поздний срок.