В Минздраве заявили о примерно 8 млн россиян с недиагностированной астмой

Около 8 млн россиян могут иметь бронхиальную астму, но не знать о своем заболевании. Об этом 14 октября, во Всемирный день легочного здоровья, сообщил главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.

«Официальная цифра больных с астмой — чуть больше 1,5 млн. Это данные официальной статистики. По данным эпидемиологических исследований, у нас таких пациентов должно быть около 10 млн. То есть получается 8 млн имеют болезнь, но не имеют диагноза», — сказал он.

Специалист отметил в разговоре с «РИА Новости», что возможными признаками нарушений работы легких являются одышка, кашель и выделение мокроты. При появлении любого из этих симптомов, особенно если он вызывает беспокойство, Авдеев рекомендовал обратиться к врачу.

Бронхиальная астма представляет собой хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. При нем просвет бронхов может сужаться из-за спазма гладкой мускулатуры, отека слизистой оболочки и образования избыточного количества вязкой мокроты. В результате у человека могут периодически возникать одышка, свистящие хрипы, ощущение заложенности в груди и кашель, в том числе по ночам и в ранние утренние часы.