Организована доследственная проверка по факту пожара в Тольятти, в результате которого погибла девочка

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2 января 2024 года, примерно в 20 часов 30 минут после тушения пожара в квартире одного из многоквартирных домов, расположенных по бульвару 50 лет Октября в городе Тольятти, обнаружено тело малолетней девочки, без признаков жизни. По предварительным данным, в квартире проживает многодетная семья, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин ему предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО