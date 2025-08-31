Около 20 человек из любительской футбольной команды задержаны в Самарской области

154

Около 20 человек из любительской футбольной команды ФК Team Young задержаны в Самарской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Порядка 20 футболистов из любительской футбольной команды Team Young задержаны в Самарской области. Большинство - нелегальные мигранты. Те, кто был под наркотиками и с нарушениями, будут депортированы, скорее всего", - сообщили в правоохранительных органах.

Причиной задержания стало то, что футболисты нападали на соперников, зрителей, а также оскорбляли их по национальному признаку.

Фото: freepik.com