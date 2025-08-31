Я нашел ошибку
Главные новости:
13 сентября "Акрон" сыграет с "Краснодаром" в гостях.
"Акрон" проиграл калининградской "Балтике" - 0:2
В регионе без существенных осадков, до +34°С.
Завтра в Самаре без осадков, до +32°С
C этой даты все бизнес-звонки будут проходить с обязательной маркировкой.
Россияне смогут отказаться от массовых обзвонов на сайте оператора с 1 сентября
Штраф для физических лиц составит три тысячи рублей, для компаний, включая службы такси, — 100 тысяч рублей.
Водителей начнут штрафовать за «заменители» детских кресел в автомобилях
Причиной задержания стало то, что футболисты нападали на соперников, зрителей, а также оскорбляли их по национальному признаку.
Около 20 человек из любительской футбольной команды задержаны в Самарской области
Пользователи смогут вернуть купленный смартфон как некачественный, если на устройстве невозможно будет установить RuStore.
В СФ рассказали о новых правилах продажи смартфонов в России
В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Сочи».
Ничья на последних минутах: «Крылья Советов» - «Локомотив» - 2:2 
На сцене выступит победитель Международного конкурса им. П.И. Чайковского, талантливая скрипачка родом из Южной Кореи Ким Ке Хи.
Открытие симфонического сезона в Тольяттинской филармонии обещает быть фееричным
Около 20 человек из любительской футбольной команды задержаны в Самарской области

31 августа 2025 20:02
154
Причиной задержания стало то, что футболисты нападали на соперников, зрителей, а также оскорбляли их по национальному признаку.

Около 20 человек из любительской футбольной команды ФК Team Young задержаны в Самарской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Порядка 20 футболистов из любительской футбольной команды Team Young задержаны в Самарской области. Большинство - нелегальные мигранты. Те, кто был под наркотиками и с нарушениями, будут депортированы, скорее всего", - сообщили в правоохранительных органах.

Причиной задержания стало то, что футболисты нападали на соперников, зрителей, а также оскорбляли их по национальному признаку.

 

Фото:  freepik.com

