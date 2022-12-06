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Обвинение во взяточничестве и мошенничестве предъявлено зам. главы Жигулевска, депутату и местному жителю

6 декабря 2022 23:16
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В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на завершение расследования уголовного дела и направления его в суд для рассмотрения по существу. 

В Жигулевске предъявлено обвинение заместителю главы Администрации города, депутату гордумы  и местному жителю. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере", "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", "Дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий".

"Заместитель главы Администрации городского округа Жигулевск, действуя в качестве посредника, получил от представителя ООО в качестве взятки 23 миллиона рублей из ранее оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей за содействие в решении вопроса о снижении недоимки по налогам и сборам, установленной в отношении указанной организации актом налоговой проверки", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Обвиняемый привлек к совершению преступления  еще двух граждан, которым передал 14 миллионов рублей, для дальнейшей передачи их сотрудникам налоговых органов, а  9 миллионов оставил себе в качестве незаконного вознаграждения за посредничество во взяточничестве. Однако посредники обратили 14 миллионов рублей в свою пользу, не намереваясь передавать их должностным лицам УФНС России по Самарской области.

Кроме того, в 2021 году депутат гордумы Жигулевска передал через посредника взятку в 40 тысяч рублей для последующей передачи денег должностному лицу ГИБДД за  прием теоретического экзамена на право управления транспортным средством, без фактической проверки знаний.

В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на завершение расследования уголовного дела и направления его в суд для рассмотрения по существу. 

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

 

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