Новое уголовное дело возбуждено в отношении Алексея Навального

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В отношении блогера Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело по ст. УК 239 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили «Известиям» осведомленные источники.

Отмечается, что Навальному и лидерам Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Министерством юстиции РФ в список иноагентов) грозит до четырех лет лишения свободы. По первой части этой статьи в течение пяти лет нельзя будет баллотироваться на любые выборные должности. Фигурантами дела кроме Навального стали его сторонники Леонид Волков и Иван Жданов.



По данным источников, дело было возбуждено в декабре 2020 года, однако до сих пор его расследование не продвигалось. Информация о нем была озвучена 29 апреля в ходе судебного заседания по апелляции, поданной Навальным в отношении приговора по делу об оскорблении ветерана ВОВ.

Накануне стало известно, что Московский городской суд в рамках иска о признании ФБК экстремистской организацией ограничил ее работу. 27 апреля судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией», а также «Фонд защиты прав граждан» (организация также включена Министерством юстиции РФ в список иноагентов).

По словам защиты ответчиков, подобная мера временно запрещает организациям взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками, а также участвовать в выборах.

Иск столичной прокуратуры был подан к ФБК, ФЗПГ и общественному движению «Штабы Навального» в связи с тем, что «эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

26 апреля прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов блогера Алексея Навального. Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и штабов продолжают противоправную деятельность, в частности проводят незаконные массовые публичные акции.

Фото: "Известия"/Кристина Кормилицына