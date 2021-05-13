Алексея Навального обязали выплатить самарскому тревел-блогеру 140 тысяч рублей

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Апелляционная инстанция Люблинского районного суда Москвы рассмотрела жалобу политика Алексея Навального. Он попытался отменить решение первой инстанции в тяжбе с самарским тревел-блогером Алексеем Жирухиным.

Путешественник обратился к служителям Фемиды в июле 2020 года. Предметом спора стала фотография, которую самарец сделал во время путешествия по Средней Азии. Как считает истец, этот снимок оппозиционер без разрешения использовал в одном из своих роликов. Алексей Жирухин уверен, что Алексей Навальный нарушил его авторские права.

Люблинский районный суд не сразу приступил к рассмотрению иска блогера. В сентябре 2020 года одну из сторон признали недееспособной и слушания приостановили.

Очевидно, что речь шла об ответчике. В то время Алексей Навальный находился в Германии после инцидента в самолете Томск — Москва. Предположительно, его могли отравить. По предварительной информации, в его крови нашли следы яда «Новичок».

Дело вернули на рассмотрение после выписки из немецкой клиники «Шарите». В конце декабря служители Фемиды частично удовлетворили иск самарского путешественника. Алексея Навального обязали выплатить 90 тысяч рублей за причиненный ущерб и 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

В конце января 2021 года оппозиционер обжаловал это решение служителей Фемиды. Апелляцию рассмотрели в среду, 12 мая.

— Оставить постановление первой инстанции без изменения, а жалобу — без удовлетворения, — следует из информации, опубликованной в карточке дела.

Пока неизвестно, будет ли политик обжаловать и это решение суда, пишет 63.ру.

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